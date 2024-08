Paiva reconhece incômodo com novo empate sofrido pelo Vasco no fim

O Cruzmaltino teve fôlego para virar o jogo ainda no primeiro tempo, mas cedeu o empate em 2 a 2 com o Criciúma nos acréscimos da partida

O Vasco deixou escapar mais uma vitória que estava nas mãos – ou melhor, nos acréscimos. O Cruzmaltino lutou firme para virar o jogo e se impor diante do Criciúma, que não perde como mandante desde junho, mas sofreu o empate no fim. A periocidade dessa oscilação tem incomodado o técnico Rafael Paiva.

“A oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais, a gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido. Contra o Fluminense, fizemos um jogo linear, com equilíbrio do início até o final. Mas a gente precisa de mais jogos nesse nível, isso está nos custando alguns pontos valiosos.”, disse em coletiva.

Vasco precisa evoluir

Rafael Paiva reconheceu que o Vasco precisa evoluir na busca por decidir um jogo ”mesmo sabendo do risco”. Disse, ainda, que o nível que busca para o time precisa ser mais do que ”catimbar” a partida.