No Paraná, veterano Nenê marca e Juventude vence Athletico

Nenê, aos 43 anos, segue fazendo das suas com a camisa do Juventude. Neste domingo (18/8) pela 23ª rodada do Brasileirão, fez um dos gols da vitória do seu time sobre o Athletico, fora de casa, na Ligga Arena. O mais velho jogador a fazer gol na elite do Brasileiro abriu o placar. Nikão empatou opara o time da casa ainda no primeiro tempo. Contudo, Yan Souto, na etapa final, fez o gol da vitória do time visitante,

O Juventude chega aos 28 pontos. Assim, se consolida no meio da tabela da Série A. O Athletico está um pouco melhor, com 29 pontos. E menos um jogo do que o rival. Entretanto, o time paranaense vive momento de baixa: nos últimos quatro jogos que fez em casa pela competição, perdeu três e empatou um.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nenê põe Juventude na frente; mas Athletico e empata

Em casa e diante de sua torcida foi bem mais ofensivo. Tanto que nos primeiros 25 minutos teve quatro chances claras, com Nikão (um voleio e, depois, um chute no travessão), Julimar e João Cruz. O Juventude só foi ao ataque aos 29 minutos. Mas fez o gol. Nenê aproveitou confusão na área e aproveitou para abrir o placar. O resultado era injusto para o time da casa. Mas, aos 38, veio o empate. Nikão recebeu na entrada da área, limpou e, desta vez, mandou no fundo do gol. E quase veio a virada em seguida. Mas Leo Godoy finalizou mal.