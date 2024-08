Lanterna Atlético-GO vence Internacional e acaba com jejuns

Pela primeira vez neste Brasileirão, o Atlético-GO venceu um jogo em casa. Afinal, neste domingo (18/8), no Antonio Accioly, diante do Internacional, graças a um gol de Hurtado no segundo tempo, triunfou por 1 a 0.

O Atlético Goianiense, com o resultado, acaba com outro jejum: não vencia há 15 jogos (12 nesta série A). Mas, apesar do bom resultado, o Dragão segue muito afundado na lanterna. Afinal, tem apenas 15 pontos. Sete atrás do primeiro fora do Z4, o Corinthians. Já o Internacional, que sonhava com a segunda vitória seguida, segue com 25 pontos, no meio da tabela. Porém tem três jogos a menos do que a maioria dos rivais.

Atlético-GO perde dois, machucados, ainda no 1º tempo

Apesar do forte calor, os times fizeram bom primeiro tempo, com o Inter chegando ao ataque tocando a bola e o Dragão buscando jogadas em velocidade. O Colorado teve em Wesley seu jogador mais perigoso, atacando pela esquerda e quase fazendo um gol de fora da área, Ronaldo voou e salvou. Enner Valencia também teve boa chance logo no início, em mais uma grande defesa de Ronaldo. Já o time goiano quase marcou num chutes de Luiz Fernando e com costa-riquenho Campbell, que passaram perto. Este último foi o destaque do Atlético, com belos passes e muita técnica.