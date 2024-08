Goleiro que tomou 3 gols em 9 minutos, dá a volta por cima em Portugal

O goleiro Manuel Baldé, do Penafiel, voltou a campo como titular do time neste domingo (18/8) pela Segunda Divisão do Campeonato Português. Assim, ele atuou na partida contra o Vizela, na casa do adversário, que fica na cidade de mesmo nome. E deu a volta por cima: ótima atuação, com pelo menos uma grande defesa, ajudando o time a vencer por 2 a 1, fora de casa.

A titularidade na nova partida mostra que o Penafiel mantém a confiança no goleiro, mesmo após o fiasco do jogo anterior. Afinal, no dia 11/8, Baldé tomou três gols num intervalo de apenas nove minutos – todos por falhas grotescas que resultaram na sua substituição. Aliás, a humilhação foi tão grande que, além de ser amparado pelos colegas, Baldé recebeu consolo até do árbitro. E um detalhe: o jogo era em casa, no Estádio Municipal 25 de Abril. O Penafiel, porém, conseguiu vencer o Oliveirense por 4 a 3, atenuando o impacto da atuação do arqueiro.

Porém, neste domingo (18/8), Baldé deu a volta por cima e fez boas defesas. Aos 47 do primeiro tempo, inclusive, conseguiu evitar o gol de empate do adversário, garantindo que o Penafiel fosse para o intervalo com vantagem no placar, gol de Zé Leite. O seu time abriu 2 a 0 com Gabriel Barbosa. O Vizela só conseguiu vazar a rede de Baldé aos 29, com Moschel. O goleiro, alías, foi malandro em vários momentos, ganhando tempo (chegou a levar cartão amarelo no jogo pela cera), mas deu certo. Placar final 2 a 1. Redenção para Baldé.