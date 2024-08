Flaco López brilha e Palmeiras vence São Paulo em clássico polêmico

Neste domingo (18), o Palmeiras derrotou o São Paulo por 2 a 1. Os gols do Verdão saíram através de Flaco Lopez. O Tricolor anotou com Luciano. O resultado deixa o Verdão no quarto lugar, com 41 pontos. Enquanto isso, o São Paulo fica na sexta posição, com 38 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Palmeiras encara o Cuiabá, no Allianz Parque. Já o São Paulo tenta a sua recuperação diante do Vitória, no MorumBIS.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro Tempo agitado

O Palmeiras iniciou o confronto bem e com rápidas descidas pelo lado esquerdo com Lázaro e Caio Paulista. Como é característica, a bola aérea foi explorada para tentar incomodar o São Paulo e deu alguns sustos no goleiro Rafael. O Tricolor demorou a encaixar o jogo, mas quando acertou a troca de passe, foi perigoso. Primeiro, André Silva bateu e Weverton salvou. Pouco depois, Patryck bateu cruzado e viu a bola passar rente ao poste.