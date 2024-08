Emoção até o fim! Criciúma e Vasco empatam em Santa Catarina, pelo Brasileirão

Depois de tomar a virada, o Tigrão garantiu o empate com o Vasco nos minutos finais e manteve a invencibilidade como mandante no Brasileirão

O Criciúma é para quem acredita! O Tigrão, que abriu o placar no início do jogo, precisou lutar até o fim para garantir o empate em 2 a 2 com o Vasco e manter a invencibilidade de dois meses no Heriberto Hulse. Com o resultado, a equipe mandante pulou para 13ª posição na tabela, com 25 pontos, enquanto o Cruzmaltino soma 28 em décimo lugar.

Primeiro tempo

O Criciúma iniciou a partida fazendo valer a força como mandante e abriu o placar aos cinco minutos de jogo, com Bolaise. O congolês ganhou a dividida com Cocão pela direita, cruzou para Allano, se posicionou no meio da área e finalizou no canto de Léo Jardim para marcar pela terceira vez contra o Vasco. O Cruzmaltino até tentou uma resposta imediata, mas Trauco afastou o rebote cedido por Gustavo na jogada de Rayan.

Os 20 minutos iniciais ficaram marcados pela afobação de um Vasco desorganizado em busca do empate, enquanto, do outro lado, o Criciúma demonstrava ser um time mais arrumado. A primeira grande oportunidade do Cruzmaltino ocorreu somente aos 19′, após uma tabela entre Adson e Rayan. O camisa 28 finalizou em direção ao gol e obrigou Gustavo, goleiro do Tigrão, a fazer uma boa defesa.