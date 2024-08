Dominante, Botafogo goleia o Flamengo e reassume liderança do Brasileiro

Alvinegro é superior no segundo tempo, ainda perde pênalti e vence o desfacelado Rubro-Negro por 4 a 1, no Nilton Santos, neste domingo

Em clássico pela liderança do Brasileirão, o Botafogo foi mais consistente e se deu melhor. Neste domingo, o Glorioso venceu o Flamengo por 4 a 1, no Nilton Santos, pela 23ª rodada da competição. Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, duas vezes, marcaram para o Alvinegro. Bruno Henrique fez o único do Rubro-Negro. A equipe de Artur Jorge dominou no segundo tempo e ainda perdeu pênalti, enquanto o time de Tite esfarela fisicamente e tem dificuldade em manter atuações regulares.

Com o resultado, o Botafogo, aliás, reassume a liderança do Brasileiro, com 46 pontos. O Flamengo, aliás, está na terceira posição, com 41 pontos. Agora, os times focam no jogo de volta pela Libertadores. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras, enquanto o Rubro-Negro encara o Bolívar na altitude de La Paz. Os dois, inclusive, estão em vantagem em seus confrontos.

Gol relâmpago, preocupação, provovação e mais

O clássico entre Botafogo e Flamengo começou bem intenso. Logo aos dois minutos, Mateo Ponte aproveitou vacilo de Bruno Henrique e abriu o placar. Para piorar a situação rubro-negra, Arrascaeta sentiu um desconforto na virilha e pode ser mais um desfalque na equipe já com ausências. Ele, aliás, saiu chorando de campo. O Fla, aliás, sentiu o gol e demorou para se reencontrar. Em feliz lançamento de Ortiz, Bruno Henrique, que falhou no gol de Ponte, aproveitou a falha do lateral para deixar tudo igual. O atacante, inclusive, ainda provocou o rival na comemoração. O Alvinegro tomou o controle do jogo e marcou com Igor Jesus, mas estava impedido. O Rubro-Negro, por sua vez, vivia de contra-ataques. A melhor chance foi de Carlinhos, que isolou. Um primeiro tempo bem agitado.