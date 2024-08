Chances de título e Libertadores e risco de Z4 no Brasileirão, pela UFMG

É importante notar que a UFMG faz as probabilidades em cima dos jogos que restam para cada equipe, duelos em casa e fora. Por isso é que os seus números contam com algumas curiosidades. O Botafogo é o ponteiro, mas o time com mais chances é o Fortaleza, pois tem um jogo a menos. Aliás, há várias equipes com menos partidas. O Internacional, por exemplo, tem três a menos. Por isso, em 13º lugar, mas aparece com mais possibilidade de Libertadores do que o Atlético Mineiro, o oitavo.

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou na noite deste domingo (18/8) as chances de título e de Libertadores e o risco de rebaixamento das equipes que disputam a Série A do Brasileirão. Mesmo restando ainda um jogo para fechar a 23ª rodada, Vitória x Cruzeiro , nesta segunda-feira, as probabilidades foram divulgadas. Os líderes Fortaleza e Botafogo, quem venceram na rodada e abriram frente, passam a somar 80% das chances de título. O time nordestino, que na rodada passava tinha 36,3%, agora passa dos 46%.

Veja abaixo todos os números das chances de título do Brasileirão de acordo com dados do Departamento de Matemática da UFMG, que é a maior referencoia do Brasil quando o assunto é probabilidade do futebol.

CHANCES DO BRASILEIRÃO PELA UFMG

Luta pelo título

1º – Botafogo (46 pontos) – 32.5% de título; 97,4% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

2º – Fortaleza (45 pontos) – 46.3% de título; 98,5% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

3º – Palmeiras (41 pontos) – 5,2% de título, 78,2% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

4º – Flamengo (41 pontos) – 7.1% de título; 83% de Libertadores, zero risco de rebaixamewntro

5º – Bahia (38 pontos) – 1.9% de título; 54,3% de Libertadores; zero risco de rebaixamentro

6º – São Paulo (38 pontos) – 2,1% de título; 63,3% de Libertadores 0,01% de risco de rebaixamento

7º – Cruzeiro (36 pontos) – 4,8% de título; 71,8% de Libertadores; 0,02% de risco de rebaixamento

Briga pela Libertadores



8º – Atlético-MG (30 pontos) – 0.13% de título; 15,4% de Libertadores; 1,9% de risco de rebaixamento

9º – Athletico-PR (29 p0ntos) – 0.12% de título; 11% de Libertadores; 3,2% de risco de rebaixamento

10º – Vasco (28 pontos) – 0.04% de título; 6,7% de Libertadores; 6,7% de risco de rebaixamento

11º – Juventude (28 pontos) – 0.004% de título; 2% de Libertadores; 15,1% de risco de rebaixamento

12º – Bragantino (27 pontos) – 0,018% de título; 6,9% de Libertadores; 6,8% de risco de rebaixamento

13º – Internacional (25 pontos) – 0.036% de título; 43,3% de Libertadores; 13% de risco de rebaixamento

14º – Criciúma (25 pontos) – 0.008% de título; 3,8% de Libertadores; 13,9% de risco de rebaixamento