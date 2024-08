Auxiliar de Mano Menezes sobre empate do Fluminense: ‘Fiquei satisfeito’

Sidnei Lobo gostou do que viu do Tricolor no empate sem gols diante do Corinthians, no Maracanã Crédito: Jogada 10

Neste sábado (17), o Fluminense empatou sem gols contra o Corinthians pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar deixou o Tricolor na 18ª colocação, com 21 pontos e liga o sinal de alerta ao seu torcedor. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Logo depois do confronto, Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes e responsável por dirigir o time no confronto, viu o Flu em cima do adversário e volta para casa satisfeito com o desempenho dos jogadores.