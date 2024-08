Al-Ahli apresenta proposta por Alexsander ao Fluminense

Inicialmente, o Al-Ahli ofereceu 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 43 milhões). Em resposta, o Fluminense fez uma contraproposta, pedindo um valor maior. Em seguida, os sauditas aumentaram a oferta para 9 milhões de dólares (cerca de R$ 49 milhões) por 85% dos direitos econômicos do atleta. No entanto, o Tricolor deseja receber mais.

Além disso, o Fluminense quer manter uma parte maior dos direitos econômicos do jogador. Os próximos dias serão decisivos para o desfecho da negociação.

Al-Ahli não é o primeiro a demonstrar interesse

O contrato de Alexsander com o Fluminense é válido até março de 2026. Atualmente, o Tricolor possui 90% dos direitos econômicos do volante.

No início deste ano, a Lazio, da Itália, também demonstrou interesse em Alexsander, mas a sondagem não se transformou em uma proposta oficial. O mesmo ocorreu com o Wolverhampton, da Inglaterra, que também entrou em contato com os representantes do jogador.