Vitor Roque e fera do Timão convocados para a Seleção Sub-20

Além do atacante do Barcelona, Wesley vai estar com os Canarinhos para amistosos contra o México

A convocação da Seleção Brasileira Sub-20, neste sábado (17/8), trouxe dois destaques: Vitor Roque e Wesley. Assim, o atacante do Barcelona e a fera do Corinthians estão no grupo do treinador Ramon Menezes para a Data Fifa de setembro. Dessa forma, a equipe vai treinar na Granja Comary, em Teresópolis, para dois amistosos contra o México. Os jogos serão nos dias 5 e 8, em São Januário, sede do Vasco.

A iniciativa faz parte da preparação para o Sul-Americano da categoria. Afinal, o campeonato começa em janeiro, no Peru, e os atletas vão passando por testes para a composição final.

Desse modo, os atletas devem se apresentar no dia 2 de setembro para uma primeira sessão de treinos. Após o jogo do dia 5, o grupo volta à Região Serrana e , então, faz uma série de novas atividades nos dias 6 e 7. Em seguida, jogam no dia 8. Portanto, a programação prevê concentração na granja para todos os treinamentos, com saídas para as partidas no estádio vascaíno.