Vasco usou logo do SBT de Silvio Santos em camisa de final do Brasileirão

Silvio Santos faleceu neste sábado, aos 93 anos, por volta das 4h, em São Paulo. Segundo o comunicado do hospital Albert Einstein, a causa da morte foi broncopneumonia, após uma infecção por Influenza (H1N1). Apesar de ser carioca e torcedor do Fluminense, Silvio Santos tinha uma conexão curiosa com um rival do seu time: o Vasco da Gama.

Na tarde de 18 de janeiro de 2001, um momento marcante ocorreu antes mesmo do início da final da Copa João Havelange, entre Vasco e São Caetano, no Maracanã. Quando o Vasco entrou em campo, algo surpreendente foi revelado a milhões de espectadores que assistiam ao jogo pela Rede Globo: a equipe disputaria a decisão com a marca do SBT, a emissora de Silvio Santos, estampada na camisa.

Os bastidores desse episódio foram detalhados na série documental “A Mão do Eurico”, disponível no Globoplay.