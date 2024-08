Vasco questiona CBF por escolha de árbitro no jogo contra o Criciúma

Paulo Cézar Zanovelli apitou jogo em que o Cruz-Maltino perdeu para o Grêmio. Na ocasião, decisões do árbitro irritaram diretoria do clube

O Vasco encaminhou um ofício à CBF no qual questiona a escolha do árbitro Paulo Cézar Zanovelli para apitar o embate com o Criciúma, neste domingo (18). Isso porque o Cruz-Maltino não concorda que o profissional seja o responsável pela arbitragem do jogo. A diretoria do clube utilizou como argumento decisões consideradas equivocadas dele na derrota para o Grêmio por 1 a 0, na Arena Condá. A informação é do canal “Atenção Vascaínos”.

Na oportunidade, aliás, algumas definições de Paulo Cézar Zanovelli irritaram a direção do Gigante da Colina. Tanto que, em seguida ao duelo com o Grêmio, o diretor de futebol Marcelo Sant’Anna demonstrou a insatisfação com a atuação do árbitro na coletiva.