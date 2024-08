Sporting atropela Nacional e vence por 6 a 1 no Português

Leão não toma conhecimento do adversário, fora de casa, e goleia na segunda rodada da Liga portuguesa

O atual campeão Português deixou seu cartão de visitas, mais uma vez. Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Português 2024/25, neste sábado (17), o Sporting atropelou o Nacional, fora de casa, e buscou os três pontos com uma sonora goleada por 6 a 1. Pedro Gonçalves, Francisco Trincão (2), Viktor Gyokeres (2) e Daniel Bragança balançaram a rede na goleada. Por outro lado, o Nacional anotou o de honra com Nigel Thomas.

O Sporting dominou completamente a segunda etapa e marcou quatro gols. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Rúben Amorim somou mais três pontos no Português e segue na liderança. Já o Nacional, segue com apenas um ponto na competição e aparece na 13ª posição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Atual campeã, Inter de Milão abre Italiano com tropeço