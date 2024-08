Santos perde para o Avaí e longa invencibilidade na Série B

Santos desperdiça muitos gols, Guilherme perde pênalti, e Peixe tem liderança ameaçada pelo Mirassol Crédito: Jogada 10

Em partida válida pela 21ª rodada da Série B, o Santos só perdeu: muitos gols, para o Avaí por 1 a 0 e uma invencibilidade que durava 10 jogos (seis vitórias e quatro empates). Giovanni marcou o tento do Leão, no final do primeiro tempo, nesta tarde (17/08), na Vila Belmiro. Com o resultado, o Santos segue com 37 pontos, disputando a liderança da competição com o Mirassol, que estava indo a 38 com vitória parcial sobre o Ceará. Quando a partida do Peixe terminou, estava 1 a 0 para o MFC. O Novorizontino também tem 37 jogos e já entrou em campo na rodada, mas leva a pior no saldo de gols. O G4 tem ainda o América-MG, com 34, enquanto o Vila Nova vem na cola, com 33. O Avaí, em sétimo, soma 31 pontos. Confira a tabela da Série B

O Avaí foi quem teve a primeira grande oportunidade. Afinal, logo aos 4, Vagner Love fez grande jogada individual, mas chutou fraco, facilitando a defesa. O Santos respondeu com Julio Furch isolando uma bola pela direita. Aos 12, Diego Pituca chutou de fora da área, mas a bola desviou na marcação e foi para escanteio. Aliás, após a cobrança, Rodrigo Ferreira cabeceou com maestria, exigindo grande defesa de César. Aos 20, em meio a uma pressão do Santos, o Avaí quase marcou: João Schmidt saiu jogando errado, a bola sobrou para Giovanni. Este tocou para Vagner Love, que perdeu sozinho com o goleiro, sem marcação. Foi, praticamente, um pênalti desperdiçado. Inacreditável. O Santos seguiu com mais posse e finalizações até o término do primeiro tempo, mas as melhores oportunidades saíam dos pés do Avaí. Após as tentativas frustradas com Vagner Love, coube a Giovanni, em belo chute de fora da área, abrir o placar para os visitantes. O Peixe, aliás, foi para o intervalo sob vaias.