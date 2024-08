Ruim para os dois! Fluminense e Corinthians empatam no Maracanã

Neste sábado (17), Fluminense e Corinthians empataram sem gols, no Maracanã, em jogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade, o Tricolor fica na 18ª colocação, com 21 pontos. Enquanto isso, o Timão é o 16º, com 22 pontos. Vale citar, que antes do jogo, o apresentador Silvio Santos, torcedor dos dois clubes, foi homenageado no Maraca com vídeo e trilha sonora.

Calendário

Na próxima jornada, os dois times jogam fora de casa. Enquanto o Fluminense encara o Atlético-MG na Arena MRV, o Corinthians visita o Fortaleza, na Arena Castelão.

Primeiro tempo morno

Os primeiros 45 minutos ficaram longe de agradar os dois torcedores. Enquanto o Corinthians apostava no contra-ataque, o Fluminense busca um jogo mais trabalhado para tentar furar a defesa. O único lance importante veio na bola aérea do Flu. Logo depois do cruzamento da esquerda, Kauã Elias testou firme e Hugo Souza fez um milagre com a ponta dos dedos.