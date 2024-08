Palmeiras x Internacional (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O retorno do Brasileirão Feminino para Palmeiras e Internacional ocorre neste domingo (18). Na penúltima rodada da primeira fase, as equipes se enfrentam às 11h (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Atualmente na 11ª posição, com 17 pontos, o Colorado ainda busca garantir uma das vagas no mata-mata. No momento, a diferença para o time que fecha o G-8 é de apenas um ponto, o que mantém as esperanças vivas. O Palmeiras, na quarta posição, está classificado.

Onde assistir

O canal SporTV anuncia a transmissão ao vivo a opartir das 11h (de Brasília).