Números demonstram importância de Luiz Araújo ao Flamengo. Confira!

Camisa 7 foi um dos responsáveis pela vitória diante do Bolívar no Maracanã, pela Libertadores

Autor do primeiro gol e da assistência para o segundo na vitória do Flamengo diante do Bolívar, Luiz Araújo recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. A grande atuação contra o time boliviano, aliás, foi mais uma do atacante com a camisa rubro-negra na temporada. Desta forma, os números comprovam a importância dele para o Mais Querido. O J10 mostra para você.

Luiz Araújo é o substituto imediato de Cebolinha. Mas, com o companheiro fora da temporada por conta de lesão, o camisa 7 chamou a responsabilidade e vem dando conta do recado. Contra o Bolívar, além do gol e da assistência, ele deu seis passes decisivos, acertou quatro cruzamentos e, dos sete dribles que tentou, acertou seis. Além disso, ainda desarmou seis bolas.