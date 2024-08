Nova pesquisa mostra oscilação, mas Flamengo segue como maior torcida

A Torcida do Flamengo segue como a maior do Brasil de acordo com nova pesquisa – Foto: Marcelo Cortes e Paula Reis/Flamengo. Uma nova pesquisa do Instituto Atlas Intel revela que o Rubro-Negro, apesar de uma oscilação para baixo, continua sendo o time com a maior torcida do País. De fato, o clube passou de 21,9% para 20,1% em comparação ao mesmo período de 2023. Em segundo lugar, mesmo em meio a uma crise contínua, o Corinthians teve uma oscilação positiva. Mas subindo de 14,2% para 14,5%.

Ainda que sofra uma queda 1,8 ponto percentual, o Flamengo segue como o único com mais de 20% de torcedores, mantendo grande vantagem de 5,6 pontos sobre o Timão.