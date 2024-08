Monaco estreia com vitória no Campeonato Francês 2024/25

Com assistência de Vanderson, ex-Grêmio, clube do Principado vence Saint-Étienne por 1 a 0 e começa Ligue 1 com o pé direito

O Monaco estreou no Campeonato Francês 2024/25 com vitória. Neste sábado (17), o time aproveitou a vantagem de jogar diante de seus torcedores no Estádio Luís II e venceu o Saint-Étienne por 1 a 0, com um gol do japonês Takumi Minamino, após belo passe de Vanderson, ex-Grêmio. Assim, o clube do Principado começou a Ligue 1 com o pé direito.

No segundo tempo, Ibrahim Sissoko chegou a empatar para o Saint-Étienne, mas o gol foi anulado por impedimento.

Dessa maneira, o Monaco segue em busca de uma boa campanha na Ligue 1, após encerrar a última temporada na vice-liderança.