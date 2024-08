Milan reage nos acréscimos e arranca empate em sua estreia no Italiano

O Milan sofreu diante do Torino na primeira rodada do Campeonato Italiano, mas conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 na reta final do jogo disputado neste sábado (17), no San Siro. Os rossoneros foram dominantes na maior parte do duelo, mas faltou eficiência para transformar as oportunidades em gols. Ainda assim, se salvaram nos acréscimos do segundo tempo. Zapata e Thiaw, contra, marcaram para o Touro. Morata e Okafor anotaram para os donos da casa.

Torino mais eficiente

No início da partida, o Milan tentou ficar com a posse de bola e criou mais jogadas, principalmente com o atacante Rafael Leão. Porém, os donos da casa não conseguiram ser efetivos. Mesmo com o domínio dos rossoneros, o Torino encaixou um bom ataque, envolveu os donos da casa em troca de passes e abriu o placar. Zapata fez cruzamento pelo lado esquerdo e encontra Bellanova na área. O camisa 19 infiltrou na área pela direita e cabeceou no contrapé de Maignan. A bola bateu na trave e tocou no zagueiro Thiaw, do Milan, antes de entrar.