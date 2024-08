Mallorca x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O atual campeão está de volta ao Campeonato Espanhol. Neste domingo (18), o Real Madrid visita o Mallorca às 16h30 (de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, em partida válida pela primeira rodada da La Liga 2024/25. Dessa maneira, após conquistar o título na temporada passada, o clube merengue reforçou o elenco com a chegada de Mbappé e aparece como favorito para mais uma conquista.

Como chega o Mallorca

Após confirmar a permanência na elite do futebol espanhol na última temporada, além do vice-campeonato da Copa do Rei, o Mallorca chega para 2024/25 com um novo treinador. Trata-se de Jagoba Arrasate, que terá apenas o desfalque de Javi Llabrés para encarar o poderoso Real Madrid.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta na conquista do título da Supercopa da Europa, que colocou frente a frente os atuais campeões da Champions e da Liga Europa. Além disso, a partida marcou a estreia de Mbappé com a camisa merengue, com direito a gol do craque francês e mais uma grande atuação de Vini Jr.