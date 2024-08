Fortaleza vence o Bragantino e dorme na liderança do Brasileirão

Tem estrela! Breno Lopes, ex-Palmeiras, marca no fim, e coloca o Lion no topo da tabela do Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Pelo menos, até domingo (18). Afinal, neste sábado (17), em Bragança Paulista, com gol no fim, o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e assumiu a ponta. A bola rolou no Nabi Abi Chedid, pela 23ª rodada da competição.

O Lion tem 45 pontos. Fica, portanto, em primeiro, torcendo para o Botafogo, com 43, não vencer o Flamengo, no Estádio Nilton Santos. Já os paulistas estão em 11º lugar, com 27. Em relação ao Glorioso, aliás, o Fortaleza ainda tem um jogo a menos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Acelerado

O jogo começou a mil por hora. O Fortaleza perdeu uma ótima chance com segundos. Em seguida, Fabrício e João Ricardo, os dois goleiros, fecharam o gol. Mas Mendes resolveu dar uma força ao Lion. Ele recebeu passe de Hurtado, escorregou e deixou Kayzer sozinho. O centroavante do time visitante só teve o trabalho de passar para o lado e ver Pochettino abrir o placar. No entanto, o Bragantino reagiu. Vinicinho sofreu pênalti de Pochettino. Lincoln foi para a cobrança e jogou lá dentro.