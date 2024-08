Espanhol: Lewandowski garante virada do Barcelona sobre Valencia

O Barcelona estreou no Campeonato Espanhol 2024/25 com o pé direito. De virada, o Barça venceu o Valencia por 2 a 1, neste sábado (17), na primeira rodada da La Liga, no jogo que marcou a estreia do técnico Hansi Flick no comando da equipe. O atacante Lewandowski foi o grande nome do jogo e liderou os culés com os dois gols marcados, no fim do primeiro tempo e no início do segundo, no estádio Mestalla. Por outro lado, Hugo Duro, de cabeça, havia aberto o placar para os donos da casa.

Dessa maneira, o Barcelona somou os três primeiros pontos na La Liga e se junta ao Celta de Vigo como as únicas equipes que venceram nesta rodada de abertura da edição 2024/25. Contudo, outras quatro partidas completam a rodada entre este domingo (18) e segunda-feira (19).

Por outro lado, o Valencia estreou no Campeonato Espanhol com uma derrota em casa. Além disso, os jogadores, comissão técnica e torcida reclamaram muito do árbitro por não ter dado o segundo cartão amarelo ao zagueiro Cubarsí por um puxão em Hugo Duro para evitar um contra-ataque, que deixaria o time com um jogador a mais.