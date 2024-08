Diego Costa retorna ao Grêmio contra o Bahia; veja os relacionados

Atacante está à disposição para o jogo deste sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro, mas deve começar no banco de reservas

O Grêmio contará com o retorno do atacante Diego Costa, que se recuperou de uma lesão. Assim, ele estará à disposição para o duelo contra o Bahia, neste sábado (16), pelo Brasileirão. O jogo ocorrerá no Estádio Alfredo Jaconi, que pertence ao Juventude.

Dessa forma, o meia Cristaldo e o atacante Soteldo também estarão disponíveis para o técnico Renato Gaúcho. Portanto, Diego Costa deve começar no banco de reservas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais: Grêmio x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem