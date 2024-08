Danilo, ex-Palmeiras, sofre grave lesão na 1ª rodada do Inglês

Nascido em Salvador, na Bahia, em 29/4/2001, o volante de 23 anos está no futebol inglês desde janeiro de 2023. Ele chegou ao Nottingham Forest após ser vendido pelo Palmeiras. Danilo é cria do Verdão. Afinal, ingressou no clube em janeiro de 2019, aos 18 anos, e ali se profissionalizou. Na temporada de 2023, Danilo foi destaque no Nottingham Forest. Enfim, tornou-se fundamental para a permanência do clube na Premier League – a elite do futebol inglês.

Nottingham e Bournemouth empatam O Nottingham saiu na frente com um gol do atacante neo-zelandês Chris Wood, aos 23 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, chegou a levar um gol, de Ouattara. Mas o VAR anulou. Assim, o time da casa foi para o intervalo em vantagem. Manteve maior posse (56%) e finalizações. Sustentava o empate o 1 a 0 até os 40 da etapa final. Contudo, naquele momento, os visitantes conseguiram a igualdade com Semenyo. 1ª rodada da Premier League 2024/25 Sexta-feira (16/8)

Manchester United 1×0 Fulham

Sábado (17/8)

Ipswich 0x2 Liverpool

Arsenal 2×0 Wolverhampton

Newcastle 1×0 Southampton

Everton 0x3 Brighton

Nottingham Forest 1×1 Bournemout

West Ham x Aston Villa – 13h30

Domingo (18/8)

Brentford x Crystal Palace – 10h

Chelsea x Manchester City – 12h30

Segunda-feira (19/8)

Leicester x Tottenham – 16h