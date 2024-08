Cruzeiro, Ferroviária e Grêmio vencem no retorno do Brasileirão Feminino

Cinco jogos abriram, neste sábado, a 14ª e penúltima rodada da competição; outras três partidas ocorrerão neste domingo Crédito: Jogada 10

O sábado (17/8) marcou o retorno do Campeonato Brasileiro Feminino após a pausa para a disputa dos Jogos Olímpicos, em que a Seleção Canarinho faturou a medalha de prata. Desse modo, cinco jogos abriram a 14ª e penúltima rodada. Cruzeiro, Ferroviária e Grêmio venceram e seguem firmes no G8, o pelotão que assegura vaga nas quartas de final. O grande destaque ficou por conta da goleada impiedosa do Cruzeiro sobre o Corinthians, líder da competição: 7 a 2. As cabulosas aparecem em quinto, com 24 pontos, enquanto as alvinegras seguem no topo da tabela, com 37 somados. Na outra partida das 11h, Avaí/Kindermann e Flamengo empataram por 1 a 1 na cidade de Caçador (SC). O time catarinense está rebaixado para a Segunda Divisão – é o 15º e penúltimo na tabela, com sete pontos. Já as rubro-negras fecham o G8 com 29 pontos, um a menos do que o América-MG, que tem um jogo a menos.

À tarde, Fluminense e Red Bull Bragantino não saíram do zero no CT de Xerém. As tricolores ocupam a décima posição, com 18 pontos, enquanto o Massa Bruta aparece em sétimo, com 20. A Ferroviária, vice-líder e já classificada, manteve sua boa condição na tabela ao derrotar por 3 a 2 o lanterna e rebaixado Atlético-MG na Fonte Luminosa. As Guerreiras Grenás somam 32 pontos, cinco a menos do que as Brabas do Timão. As mineiras, por outro lado, têm um único ponto na classificação. Por fim, o Grêmio derrotou por 2 a 0 o Real Brasília em Eldorado do Sul (RS) e está garantido na próxima fase. O time gaúcho ocupa a sexta colocação, com 23 pontos. Já a equipe do Distrito Federal é a 12ª colocada, com 16 pontos, e ainda tem chances matemáticas de classificação, embora a tarefa seja árdua. Afinal, precisa vencer seu último jogo e torcer para tropeços de Flamengo, América-MG, Fluminense e internacional.