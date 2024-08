Criciúma x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes jogam neste domingo (18), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Para este confronto, o Criciúma terá a ausência de Marcelo Hermes, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada. Além disso, há incerteza quanto à participação de Miguel Trauco, que foi julgado pelo STJD na sexta-feira (16) e suspenso por dois jogos devido à expulsão contra o Cuiabá, o que o deixaria fora do jogo de domingo. No entanto, o clube entrou com um recurso para reduzir a punição a apenas um jogo de suspensão, que já foi cumprido, e assim permitir que o lateral possa jogar neste domingo. Caso ele não esteja disponível, Jonathan é uma possível opção para substituí-lo.

Neste domingo (18/8), às 16h (de Brasília), Criciúma e Vasco se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe anfitriã busca se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, estando atualmente em 15º lugar com 24 pontos. Por outro lado, o adversário, 10º colocado com 27 pontos, é um dos piores visitantes da competição, acumulando oito derrotas e apenas duas vitórias em dez jogos fora de São Januário.

Por outro lado, Matheusinho, artilheiro da equipe com cinco gols, pode ser um reforço no banco de reservas. Ele estava afastado devido a uma lesão na coxa, mas treinou com o restante do elenco nos últimos dias. Sua participação na lista de relacionados ainda não está confirmada. Um susto no treino de sexta-feira foi quando Allano precisou sair antes do final devido a uma entrada sofrida, mas a expectativa é que ele esteja disponível para o jogo.

Como chega o Vasco

Pelo lado do Vasco, o time terá o desfalque de Victor Luís, que marcou um dos gols na vitória contra o Fluminense na última rodada, mas está suspenso. Além disso, há dúvida sobre a participação de Vegetti, que deixou o jogo contra o Fluminense devido a dores na coxa.

Caso o argentino não jogue, o técnico Rafael Paiva tem os jovens GB e Rayan como opções para substituí-lo. Outro jogador que estava lidando com problemas físicos é Piton, que ficou fora do clássico, mas a expectativa é que ele retorne como titular na lateral esquerda. Maicon, que também foi substituído no último jogo por conta de um edema na coxa direita, está recuperado e disponível para viajar. No entanto, a tendência é que João Victor seja o titular.