Carille admite atuação ruim contra o Avaí: ‘Desorganizados’

O técnico Fábio Carille não escondeu seu descontentamento com a atuação do Santos na derrota por 1 a 0 para o Avaí, neste sábado (17), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse revés, inclusive, encerrou uma sequência invicta de 10 jogos do Peixe na competição (seis vitórias e quatro empates). O Peixe também deixou a liderança da competição, que agora pertence ao Mirassol.

Fábio Carille criticou a postura do time e mencionou que a equipe perdeu confiança ao longo da partida devido a erros nas tomadas de decisões. Ele reforçou ainda que o Santos não soube superar a estratégia do Avaí, que era de explorar os erros do Alvinegro.

“A postura do Avaí era esperada. Nós sabíamos que eles viriam para explorar nossos erros, não para nos pressionar. A equipe jogou de forma muito lenta, com passes para trás e tomadas de decisão equivocadas, o que fez com que perdêssemos a confiança. Foi uma tarde em que nada do que planejamos deu certo. Já prevíamos que o Avaí se aproveitaria dos nossos erros”, começou Carille.