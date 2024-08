Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro lidera a competição, com 43 pontos em 22 jogos, enquanto o Rubro-Negro, com 41 em 21 partidas, ocupa a terceira posição, atrás também do Fortaleza. Ambas as equipes, no entanto, entrarão no campo do Estádio Nilton Santos com formações alternativas, já que decidirão suas classificações às quartas de final da Libertadores no meio da semana.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Botafogo

A tendência é que Tiquinho Soares comece entre os titulares, algo que não ocorre desde o dia 27 de julho, na partida contra o Cruzeiro. Ele entrou no decorrer do jogo seguinte, contra o Bahia, e só retornou após 15 dias de afastamento. Nesse período, o camisa 9 estava tratando dores no joelho direito e ficou de fora de três partidas. Entretanto, foi utilizado por Artur Jorge no segundo tempo contra o Palmeiras, na última quarta-feira.