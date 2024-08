Atual campeã, Inter de Milão abre Italiano com tropeço

Inter de Milão sai atrás do Genoa, busca virada com gols de Thuram, mas cede o empate nos acréscimos do segundo tempo: 2 a 2 no Luigi Ferrareis Crédito: Jogada 10

Atual campeã, a Inter de Milão abriu o Italiano 2024/2025 cedendo empate ao Genoa nos acréscimos. Fora de casa, a equipe comandada por Simone Inzaghi largou atrás com gol de Vogliacco, virou com tentos de Thuram, mas sofreu o 2 a 2 aos 50 do segundo tempo, com o brasileiro Júnior Messias. Confira a classificação do Campeonato Italiano

A Inter começou melhor a partida, fazendo jus ao favoritismo para o título. A equipe de Milão logo levou perigo ocm Dimarco e Thuram, mas quem abriu o placar foi o Genoa. Afinal, aos 20, Martin cobrou falta na área, Bani cabeceou, Sommer afastou mal, e a bola sobrou livre para Vogliacco marcar.

A equipe de Milão mostrou porque é a atual campeã e logo empatou. Dez minutos mais tarde, Barella cruzou na medida para Thuram marcar de cabeça. O centroavante apareceu novamente. Primeiro, caiu na área. O juiz marcou pênalti, mas depois voltou atrás com intervenção do VAR. Depois, o camisa 9 ainda teve outra boa oportunidade. A segunda etapa, por sua vez, começou com o Genoa levemente melhor. Badelj desperdiçou oportunidade logo aos 4. Na sequência, Dimarco balançou as redes, mas o lance foi invalidado por conta de impedimento. O brasileiro Júnior Messias teve uma boa oportunidade para os donos da casa pouco depois. No entanto, a Inter seguiu apertando e chegou, enfim, à virada aos 38 do segundo tempo, novamente com Thuram, agora com passe de Frattesi. Dessa forma, aliás, Thuram é o artilheiro da competição. Nos acréscimos, Bissekck colocou a mão na bola. Pênalti. Júnior Messias desperdiçou, mas marcou no rebote, dando números finais ao duelo.