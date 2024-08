Atlético, com time misto, fica no empate com o Cuiabá

Capengante, o Atlético não conseguiu arrumar nada diante do penúltimo lugar do Campeonato Brasileiro. Assim, neste sábado (17), na Arena MRV, com time misto, de olho nas oitavas de final da Copa Libertadores, empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, pela 23ª rodada desta edição do torneio nacional.

O Galo volta a campo na terça (20), quando recebe o San Lorenzo (ARG), em Belo Horizonte, precisando vencer para avançar na Libertadores. No Brasileirão, aliás, a equipe mineira é a oitava colocada, com 30 pontos. Já o Cuiabá não sai da 19ª posição, com 18 pontos.

Dois pênaltis, dois gols

O Atlético começou melhor. Logo aos dez minutos, Tavares derrubou Palacios na área. Pênalti que Gomes converteu. Em seguida, o Galo continuou em cima e chegou a acertar a trave, com o mesmo Gomes. Mas Cuiabá se ajustou e passou a incomodar também. Marllon cabeceou no travessão, e Mariano cometeu penalidade sobre o zagueiro do Dourado. Pitta foi para a cobrança e encerrou jejum de seis jogos. No fim, Everson, goleiro do Bicudo, ainda evitou a virada.