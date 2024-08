Athletico x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e Juventude se enfrentam neste domingo (18), às 18h30min, na Ligga Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Oitavo na tabela com 29 pontos, o Furacão empatou em 2 a 2 com o Internacional em sua partida mais recente na competição. no fim de semana. No meio da semana, os gaúchos, diante do mesmo adversário, perderam por 2 a 1 e, dessa forma, estão 13º, com 25 pontos.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo pelo sistema pay-per-view.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Athletico

O Athletico-PR, em suma, concentra-se também na Copa Sul-Americana. Após vencer o Belgrano por 2 a 1 na quinta-feira, é esperado que o técnico Martín Varini poupe alguns jogadores que atuaram na competição internacional contra o Juventude, seguindo a estratégia adotada contra o Inter na última rodada.