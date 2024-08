Willian deixa o Fulham, da Inglaterra, e fica livre no mercado

Brasileiro, de 36 anos, anuncia saída do clube inglês após dois anos e pode acertar com qualquer equipe do mundo Crédito: Jogada 10

O meia-atacante Willian, de 36 anos, anunciou, em suas redes sociais, que não renovou seu contrato com o Fulham, da Inglaterra. Com isso, o jogador brasileiro está está livre para assinar com qualquer equipe para a temporada 2024/25. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Gostaria de agradecer ao Fulham pelos dois anos maravilhosos. Foi especial voltar à Premier League e fazer parte deste clube histórico e dos seus fantásticos torcedores. Vivi momentos incríveis e este clube estará sempre no meu coração”, disse.