Vila Nova vence o Sport, quebra escrita de 20 anos e passa rival na tabela

O Vila Nova fez uma grande exibição e derrotou o Sport em seus domínios. O confronto ocorreu nesta sexta-feira (16), pela 21ª rodada da Série B. O time goiano, aliás, quebrou uma escrita de 20 anos sem derrotar o adversário e também vence após cinco rodadas.

Os gols da partida foram anotados por Rhuan Ferreira Ramos no primeiro tempo. Já na etapa final, Emerson Urso, que havia acabado de entrar, fez o segundo gol. Assim, o jogo terminou em 2 a 0.

A vitória coloca o Vila Nova em quinto lugar, com 33 pontos. Com isso, o time passa justamente o Sport na tabela; o time pernambucano vem em sexto lugar, com 32 pontos.