Vasco negocia com fornecedores de material esportivo

Clube está a quatro meses do fim do contrato com a Kappa, atual fornecedora, e já vislumbra aumento nos valores Crédito: Jogada 10

O Vasco segue na busca por um novo contrato para fornecimento de material esportivo. Afinal, o vínculo com a Kappa, atual empresa fornecedora, vence no fim de 2024, com o Cruz-Maltino renegociando valores. Segundo o portal "ge", em publicação desta sexta(16), a equipe está analisando opções, já que a Nike, Mizuno e Puma demonstraram interesse em negociar. A Kappa também busca seguir com o time de São Januário.