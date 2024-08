Valencia x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Espanhol começaram. Neste sábado (17), o Barcelona visita o Valencia às 16h30 (de Brasília), no estádio Mestalla, em partida válida pela primeira rodada da La Liga 2024/25. Em processo de reconstrução, o clube catalão terá um duelo complicado neste início de trabalho do técnico Hansi Flick, que estreia em jogos oficiais no comando do Barça.

Como chega o Valencia

O Valencia vem para mais uma temporada na expectativa de brigar na parte de cima da tabela e conseguir uma vaga em competições europeias. Para isso, a diretoria do clube apostou na renovação do técnico Rubén Baraja, que assinou contrato até 2026.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para os torcedores do Valencia é que o recém-contratado Rafa Mir está à disposição do técnico para fazer sua estreia no Mestalla. Além disso, o time não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com força máxima.