Torcida organizada do Palmeiras é suspensa dos estádios por 30 dias

Todavia, o motivo da punição foi devido a incidentes entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo, no duelo entre as equipes pela Copa do Brasil, há mais de uma semana. Contudo, o veto já vale para os jogos contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e contra o Botafogo, na Libertadores.

Palmeiras terá o clássico Choque-Rei

O Palmeiras, aliás, volta a campo no domingo (18) para o clássico Choque-Rei, diante do São Paulo. O jogo está marcado para o Allianz Parque.

