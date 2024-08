Torcedores do Belgrano são detidos após gestos racistas em duelo com o Athletico

A torcida Argentina, que estava localizada no setor Coronel Dulcídio superior, inclusive arremessou alguns objetos como lanternas. Um athleticano, por sinal, foi ferido no braço por ter sido atingido, mas não precisou de atendimento médico. Por conta da gravidade dos acontecimentos, a Polícia Civil do Paraná interveio com agilidade e rapidez.

A vitória do Athletico por 2 a 1 sobre o Belgrano, na Ligga Arena , na última quinta-feira (15), não recebeu toda a valorização que deveria. Isso porque atos racistas dos torcedores argentinos roubaram a cena na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Vídeos que repercutiram nas redes sociais flagram alguns torcedores do Belgrano fazendo gestos de macaco e indígenas em provocação à torcida do Furacão.

O Furacão colaborou com as investigações. Assim, a torcedora do Belgrano que imitou um macaco, ao realizar gestos com o braço, foi identificada e levada até a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe). O argentino que arremessou a lanterna também foi preso e encaminhado para a mesma delegacia. No entanto, os dois apenas prestaram seus depoimentos e depois receberam a liberação. De acordo com a Defame, tal situação ocorreu porque não houve registro de vítima direta, já que os torcedores do Athletico preferiram não realizar um boletim de ocorrência.

Caso de racismo com torcedores do Athletico foi o quarto na semana

Nesta semana, houve outros três episódios semelhantes também em torneios continentais. Na última quarta-feira (14), durante o embate que deu a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, no Nilton Santos, pela Libertadores, um torcedor alvinegro foi flagrado imitando um macaco. Em seguida, o clube de General Severiano identificou-o e o baniu. Por sinal, ele era funcionário da Prefeitura de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que também o demitiu pela atitude.

Já na Argentina, cruzeirenses foram vítimas de preconceito racial por parte de torcedores do Boca Juniors, na última quinta-feira (15). Além disso, a torcida do Galo passou pelo mesmo no confronto entre San Lorenzo e Atlético, na última terça (13). Torcedores do São Paulo sofreram no Uruguai durante partida com o Nacional, também na última quinta.