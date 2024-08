Tite avalia desempenho do Flamengo superior ao placar contra o Bolívar

“O resultado e o placar não condizem com o que foi o desempenho, o número de oportunidades e o volume apresentado”, disse Tite sobre a atuação do time carioca.

O Flamengo derrotou o Bolívar por 2 a 0 no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores , no Maracanã. Assim, vai com vantagem para o jogo de volta, que será na altitude de La Paz, local em que costuma ter dificuldades.

Contudo, Tite perdeu Pedro, que saiu lesionado aos 34 minutos da etapa inicial. Assim, Gabigol entrou em seu lugar. E o comandante falou sobre o camisa 99:

“Temos um jogador que tem a grandeza do Gabi e uma coordenação com o Arrascaeta. É injusto dizer que poderia (ter entrado) esse ou aquele, com todo respeito. No geral, a sua contribuição foi fundamental para o grande jogo”, resumiu o treinador.

O Flamengo volta a campo no domingo (18), quando faz o clássi contra o Botafogo, no Nilton Santos. O jogo vale a liderança do Campeonato Brasileiro, afinal, o Glorioso tem 43 pontos contra 41 do Rubro-Negro.