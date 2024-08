Técnico faz gesto obsceno para torcida adversária após vaga na Liga Conferência

Comandante português do Legia Varsóvia mostrou o dedo do meio e até fez gesto de banana para torcedores do Bronby após duelo

A Liga Conferência teve um episódio inusitado, na última quinta-feira (15). O Legia Varsóvia garantiu a classificação para o último playoff antes do início da fase de grupos depois de empate em 1 a 1 com o Brondby, da Dinamarca. Isso após uma vitória de virada por 4 a 3, no primeiro jogo. Assim, com o apito final, o técnico português do Legia, Gonçalo Feio, não conteve o ânimo e desrespeitou a torcida do oponente dinamarquês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No caso, ele fez gestos obscenos com o dedo do meio, além de movimentos com a mão em que pedia para diminuir a arrogância. Assim como movimentos com os braços para formar uma banana.