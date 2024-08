Técnico do Bolívar ameniza resultado contra o Flamengo: ‘Nos deixa vivos’

Flavio Robatto lamentou o segundo gol do time carioca aos 44 do segundo tempo, mas afirmou que dá para reverter placar jogando em casa

O segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 0, aos 44 da segunda etapa final, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, no Maracanã, deu um alívio na torcida carioca. Dessa forma, o time aumentou o saldo para o jogo de volta. No entanto, segundo o técnico Flavio Robatto, foi um “golpe forte” para os bolivianos.

“Lamentavelmente o último gol foi um golpe forte porque acreditávamos que o jogo estava quase acabado e não criavam mais, só na bola parada”, lamentou o treinador após o jogo.

Apesar da derrota, o placar não foi algo que desanimou Robatto. Para ele, 2 a 0 mantém o Bolívar vivo para buscar a classificação no jogo de volta.