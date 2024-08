Sindicato dos atletas rebate Tite por afirmação sobre o calendário do futebol brasileiro

O Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj) respondeu, nesta sexta-feira (16), o técnico Tite, que após o jogo contra o Bolívar voltou a criticar o calendário do futebol brasileiro. A reclamação do treinador é por conta do alto índice de lesões em sua equipe. Em nota, o sindicado indicou que o treinador deveria ter tratado do assunto quando trabalhou na Seleção Brasileira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O senhor deveria ter aproveitado seus oito anos no comando técnico da seleção brasileira e ter lutado ou convencido a Confederação Brasileira de Futebol a mudar o calendário. Não recordamos de nenhuma atitude de sua parte neste sentido; em razão de defender jogadores, pois, provavelmente, não era conveniente para você tratar este assunto”, disse em nota.