Série C: penúltima rodada pode definir mais dois classificados

Neste sábado (17/8) se inicia a penúltima rodada da Série C do Brasileiro. E com jogos decisivos. No principal deles, o Remo recebe o Londrina no Baenão, às 21h (de Brasília). Os remistas estão em nono lugar, fora da zona de classificação (G8), mas encaram um rival direto por uma vaga à proxima fase. Isso porque o Londrina tem 26 pontos, em sétimo. Caso vença, os paraenses encostam no rival. Mas se o Londrina vencer, garante a sua classificação antecipada. Além disso, praticamente elimina o time da Região Norte.

Este jogo estava previsto para começar às 17h (de Brasília), mas como o voo que levava o Londrina ao Pará atrasou, o clube pediu à CBF uma mudança de horário, sendo atendido. A previsão de chegada da delegação ocorre por volta de 1h da manhã deste sábado.

“Chegamos a entrar no G8, mas escapamos na última rodada. A gente tem a possibilidade de fazer a lição de casa”, disse o técnico do Remo, Rodrigo Santana, que terá a volta do lateral-direito Diogo Batista e do atacante Ribamar.