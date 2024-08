São Paulo se torna ‘cascudo’ para seguir vivo na Libertadores e na temporada

Tricolor segura empate contra o Nacional-URU, em Montevidéu, graças a atletas experientes no elenco e aposta na força do Morumbis

O São Paulo se tornou um time ”cascudo”. Assim que alguns dos líderes do elenco enxergam a equipe neste momento da temporada. Após o empate sem gols contra o Nacional-URU, nesta quinta-feira (15), em Montevidéu, pela Libertadores, a experiência do plantel Tricolor pesou para que a equipe conseguisse sair do Uruguai com um empate sem gols.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

É verdade que o São Paulo não fez um de seus jogos mais brilhantes. Contudo, o empate sem gols em Montevidéu vem sendo bem visto pelo plantel, que agora pode decidir no Morumbis. Algo semelhante aconteceu na Copa do Brasil, quando o Tricolor venceu o Goiás por 2 a 0 em casa e depois foi a Goiânia apenas com o regulamento embaixo do braço. Isso se deve muito a um time cascudo, de acordo com Lucas Moura.