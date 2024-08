RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Massa Bruta tenta se aproximar novamente do G6, enquanto Leão do Pici está na caça ao líder Botafogo

Red Bull Bragantino e Fortaleza duelam neste sábado (17), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta é o 11° colocado, com 27 pontos e quer voltar a vencer para se aproximar do G6 e brigar por uma vaga na próxima Libertadores. Já o Leão do Pici soma 42 pontos e é o atual vice-líder da competição. Assim, mantém vivo o sonho de um título nacional histórico.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o RB Bragantino