PSG goleia o Le Havre na abertura da temporada no Campeonato Francês

Com três gols no fim, time de Paris faz 4 a 1, fora de casa. Lee, Dembélé, Barcola e Kolo Muani marcam no primeiro jogo sem Mbappé

Atual campeão, o PSG começou com o pé direito a luta por mais um título do Campeonato Francês. No primeiro jogo da temporada 2024/25, a equipe de Paris fez 4 a 1 no Le Havre, fora de casa. Lee, Dembélé, Barcola e Kolo Muani marcaram os gols do triunfo, com Lloris descontando. Vale destacar que, até os 39 do segundo tempo, a partida estava empatada em 1 a 1. Foi o primeiro jogo do time sem Kyliam Mbappé, que deixou o clube rumo ao Real Madrid.

O PSG demonstrou toda sua força desde o início de jogo, com posse de bola e volume de jogo. Dito isto, o primeiro gol saiu com dois minutos. Gonçalo Ramos rolou para Lee fazer um bonito gol, de chapa, no canto do goleiro. O Le Havre sentiu o golpe e tinha dificuldades para sair para o jogo.

Aos 19, o técnico Luis Enrique teve que fazer uma mudança por ordem médica: Gonçalo Ramos deixou o campo lesionado dando lugar a Kolo Muani. Com pouco tempo em campo, o atacante francês teve a chance de dobrar o marcador, mas cabeceou na trave uma bola cara a cara com o goleiro. Em seguida, o Le Havre teve um gol anulado. Após cobrança de escanteio, Joujou marcou, mas Casimir atrapalhou Donnarumma no lance. No fim, Asensio e Mbaye perderam chances claras de aumentar o marcador.