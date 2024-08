Prisão preventiva para um dos suspeitos no esfaqueamento do pai de Lamine Yamal

O terceiro suspeito está proibido de se comunicar com Nasraoui e deve manter uma distância de 200 metros, mas por um período de seis meses. O caso continua em aberto, já que os quatro são acusados de tentativa de homicídio.

O Tribunal de Instrução de Mataró, em Barcelona, decretou nesta sexta-feira (16) a prisão preventiva, sem direito a fiança, para um dos quatro suspeitos do esfaqueamento de Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal. Os outros três suspeitos foram libertos com medidas cautelares.

Mounir Nasraoui ficou internado por dois dias, mas já recebeu alta e deixou o Hospital Germans Trias i Pujol, em Badalona, uma província de Barcelona, nesta sexta-feira.

Além disso, também nesta sexta-feira, a imprensa espanhola divulgou mais detalhes do incidente. As novas notícias indicam que o pai de Yamal acabou sendo atraído para o local do ataque sob o pretexto de resolver uma desavença anterior.