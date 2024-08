Presidente de clube é condenado por assédio sexual à ex-funcionária

Vítor Murta, mandatário do Boavista, time da primeira divisão de Portugal, teria assediado ex-funcionária em elevador e por mensagens

De acordo com o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Murta assediava a mulher no elevador e enviava mensagens de cunho sexual.

O presidente do Boavista, Vítor Murta, foi condenado por assédio sexual contra uma ex-funcionária do clube. Os atos ocorreram entre setembro de 2019 e novembro de 2022.

Assim, ele recebeu condenação com base no artigo 137 do Código Disciplinar, que prevê sanções para dirigentes que atentem contra a dignidade humana por motivos de raça, cor, língua, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol destacou que Murta violou a dignidade da vítima ao adotar comportamentos ofensivos e discriminatórios baseados no gênero. O presidente dirigiu suas expressões e ações grosseiras especificamente à mulher, considerando-a alvo por ser mulher e utilizando seu poder para impor-se de forma desrespeitosa.