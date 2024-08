Porto domina o Santa Clara e assume a liderança do Português

Mesmo fora de casa, no Estádio São Miguel, o Porto teve uma vitória tranquila, por 2 a 0, sobre o Santa Clara pela 2ª rodada do Campeonato Português. Ivan Jaime e Galeno marcaram os gols do triunfo dos comandados do técnico Vitor Bruno. A equipe, assim, conquistou o segundo triunfo seguido e lidera a Liga com 6 pontos, enquanto os donos da casa estacionaram nos 3 pontos.

Na próxima rodada da Liga, o Santa Clara visita o Casa Pia, dia 24, às 11h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, enquanto os Dragões recebem o Rio Ave, no mesmo dia, porém às 14h (de Brasília).